  • ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ-ಪ್ರಭಾಸ್ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇಕೆ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್!‌

Baahubali The Epic : ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಮಾಡುತ್ತಿರುವ “ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಣದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ರಾಜಮೌಳಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:16 PM IST
  • ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದೆ
  • ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್‌ಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥ ಇದೆ.

Baahubali The Epic : ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ “ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್” ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾದ ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಜ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೇ.

ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ — “ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 5 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಂತಿಕಾ (ತಮನ್ನಾ) ಮತ್ತು ಶಿವ (ಪ್ರಭಾಸ್) ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂಚಿ ಬೋಲೆ ಹೈ ಕ್ಯಾ, ಕನ್ಹಾ ಸೋ ಜಾ ಜರಾ ಮತ್ತು ಮನೋಹರಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ವೇಳೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, “ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್‌ಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಥೆಯ ಬಲವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಕಟ್ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿತ್ತು. ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು,” ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮನ್ನಾ–ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ — ಕಥೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೈನರ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

“ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್” ಚಿತ್ರವು  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1.15 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ ₹9.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹10.4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
 

