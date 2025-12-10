English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಗಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಅರ್ಧಾಂಗಿ

ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಗಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಅರ್ಧಾಂಗಿ

Wife Donates Kidney to Comedian: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪಂಚ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ–ಮರಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮನಕಲುಕುವ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:52 PM IST
  • ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗಬಾಬು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
  • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮನೋಬಲ ತುಂಬುವುದರವರೆಗೆ ಅವರು ನೆರವಾದರು

Trending Photos

100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..
camera icon6
Rajayoga
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..
ಯುವತಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಗಂಡ ಈ 7 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು!
camera icon6
Marriage Prediction
ಯುವತಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಗಂಡ ಈ 7 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು!
2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Gajkesari Rajyoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon11
Shukra effect on zodiac signs
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಗಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಅರ್ಧಾಂಗಿ

Wife Donates Kidney to Comedian: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪಂಚ್ ಪ್ರಶಾದ್ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಕೈಹರಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದದ್ದು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗವೇ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವು–ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. “ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸವಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಆರೋಗ್ಯ ನನಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತು,” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವರ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿ ಬಂತು.
ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು.

“ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೋಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೈಹಿಕ ನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ—ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನಾನು ಬದುಕೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಇದ್ದವು,” ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದರು.

ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗಬಾಬು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮನೋಬಲ ತುಂಬುವುದರವರೆಗೆ ಅವರು ನೆರವಾದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ, ನಟರು ಶ್ರೀನು ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನವರೆಗೂ ಮಹತ್ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪ್ರತಿರೋಪಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದವರು — ಅವರ ಪತ್ನಿ.

“ನಾನು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆ. ಅವರ ನಗು, ಅವರ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಅಂದಿನ ಸಚಿವ ರೋಜಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಾಳ.
 

Punch PrasadKidney transplantWife DonationHealth IssuesTelugu Actor

Trending News