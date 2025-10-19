ʻನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲʼ : ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Hari Teja comments on bigg boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗಾಗಲೇ ಆರನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ನಟಿಯೇ ಹರಿ ತೇಜ.
ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಹರಿ ತೇಜ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹರಿ ತೇಜ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಅವರು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹರಿ ತೇಜ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಲೋನಾವಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋದ ನಂತರ, ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ನನಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೀಸನ್ 8 ರ ನಂತರ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ತೋರಿಸಿದರು. ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಲ್ಲ" ಎಂದು ಹರಿ ತೇಜ ಹೇಳಿದರು.
