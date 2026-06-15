Nayanthara act with Raghav Lawrence: ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಜೊತೆ ಕಾಮಿಡಿಯೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಚನಾ ಮೂವಿ. ಹಾರರ್ ಕಮ್ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಚನಾ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯು ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾರರ್ ಕಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಗವ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ನಯನತಾರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. 2027ರ ಈದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಂಚನಾ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ
ಈ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಚನಾ 4ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಲಿದೆ.