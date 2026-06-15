Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್‌ ಹಾರರ್‌ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ತಾರಾ?

ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್‌ ಹಾರರ್‌ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ತಾರಾ?

ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 15, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:05 PM IST
ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್‌ ಹಾರರ್‌ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ತಾರಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್‌ ಹಾರರ್‌ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
Nayanthara3 min ago
2
Jio10 min ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
CJP founder Abhijeet Dipke slapped2 hrs ago
5
Indian Railways3 hrs ago