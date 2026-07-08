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ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 08, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:38 PM IST
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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