ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌.!? ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ Bigg Boss?

BBK 12 Kavya Shaiva : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರ ಆಟ ವೈಖರಿಯೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:08 PM IST
    • ಕಾವ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
    • ಆಟ ವೈಖರಿಯೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾ?

Bigg Boss Kavya Shaiva : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾಡಿರುವ ಎಡವಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಮಗನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅಶ್ವಿನಿಯವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಬಂದು ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳ ರಂಪಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು.. ಹೀಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ, ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್‌, ರಕ್ಷಿತಾ ಮನೆಯವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಆದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಮೀರಿದ್ದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಯಸ್‌.. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿ, ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಆಟದ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಅಂತೀದಾರೆ, ಗಿಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಡ, ಅವರನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಡ.. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.. ನಾನೇ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಕಾವ್ಯಗೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. 

ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುವಂತೆ... ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಹೊರಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಗಿಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಆಟಗಳಿಗೆ ಏಣಿ ಆಗುತ್ತದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕ್ಷಮೀಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತೀದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBK 12Bigg Boss KannadaKavya ShaivaGilli Natakavya brother

