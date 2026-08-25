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Darshan-Chikkanna: ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ದರ್ಶನ್‌? ಮದುಮಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Chikkanna Marriage Update: ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಸೆಮನೆ (Chikkanna Marriage) ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರಾ? ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:00 PM IST
Darshan-Chikkanna: ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ದರ್ಶನ್‌? ಮದುಮಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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