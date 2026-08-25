/Darshan-Chikkanna: ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ದರ್ಶನ್‌? ಮದುಮಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Chikkanna-Darshan: ಒಂದೆಡೆ ದರ್ಶನ್ (Darshan) ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ (Chikkanna) ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಗೆಳೆಯ ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕೂಡಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಸೆಮನೆ (Chikkanna Marriage) ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರಾ? ದರ್ಶನ್ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಸ್ಯ ನಟನನ್ನ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಬರೋಕೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನ ಹರಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 29 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಕು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾರೈಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನನ್ನದು ಲವ್ ಅಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮನೆಯವರು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಯ್ತು.. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಅರೇಂಜ್ ಕಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು
ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿರುವ ಪಾವನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪಾವನ ಬ್ಯುಸುನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಪೇಷನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಡುಗಿ. ನನಗೆ ಪಾವನಾ ಸಿಗೋಕೆ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್?
ಇನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆಚೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೇಕು.. ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಆಗೋದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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