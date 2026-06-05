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Rakshith Shetty Birthday: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನವೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಡ್ತಾರಾ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರೋದು ಇದೊಂದೆ ಸುದ್ದಿ

Rakshith Shetty Update: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ (Sandalwood) ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಳೆ (ಜೂನ್‌ 6) 43ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಏನಾದರು ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:35 PM IST
Rakshith Shetty Birthday: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನವೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಡ್ತಾರಾ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರೋದು ಇದೊಂದೆ ಸುದ್ದಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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