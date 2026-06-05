Rakshisth Shetty New Movie: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ (Rakshith Shetty) ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಭಂಡಾರ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕಥೆ.
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 1983ರ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತ್, ನಿಟ್ಟೆಯ ಎನ್ಎಂಎಎಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಲಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನಾಗಿ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ದಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಏನಾದರೊಂದು ಅಪ್ಟೇಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 6) 43ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ
2010ರಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ನಮ್ ಏರಿಯಾಲ್ ಒಂದಿನ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿಯಿತು. 2012ರ ತುಘಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅದೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 2012ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ "ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ" ಚಿತ್ರ. ಶ್ವೇತ ಶ್ರೀವತ್ಸವ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ 'ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಬಿರುದು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಂ ನಟ!
2014ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ" ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರದ ಜೊತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ 15, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 14; ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಯಿದು
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2010 ರಿಂದ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರಮ್ವಾಹ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದುವರೆಗೆ 1 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್, 3 ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಸೌತ್ ಅವಾರ್ಡ್, 4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 5 SIIMA ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 14 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.