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ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬರ್ತ್‌ಡೆಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಏನು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌?

ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು..

Written ByBhimappa
Published: Aug 05, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:44 PM IST
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬರ್ತ್‌ಡೆಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಏನು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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