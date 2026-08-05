Mahesh Babu Rajamouli movie: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಾರಣಾಸಿ ಇದುವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹೊಸ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅವರ ಶೈಲಿ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈಗ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಬದಲು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (VFX) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಡುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಯಾಳಂನ ಬಹುಮುಖ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ಎನ್ನುವ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಎಲ್ ನಾರಾಯಣ (ದುರ್ಗಾ ಆರ್ಟ್ಸ್) ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಸ್ತಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಕ್ಕಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ.