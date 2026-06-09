Bigg Boss Kannada: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (Bigg Boss) ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೂ (Bigg Boss Season 13) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ "ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ (Hoovina Banadante Nithyashree) ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿ?
'ಬಿರುಗಾಳಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ "ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ" ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಮೈಸೂರಿನ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುಂದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಮಾನ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಏಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಪ್ಪ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಕನಸು. ನನಗೂ ಕೂಡಾ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದು ಹೊರತು, ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಲ್, ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕಿಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲೂ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.