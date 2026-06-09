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Bigg Boss Contestant: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬರ್ತಾರ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿ? ಲೈವ್‌ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Hoovina Banadante-Bigg Boss: ಇದೀಗ "ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ (Hoovina Banadante Nithyashree) ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:10 PM IST
Bigg Boss Contestant: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬರ್ತಾರ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿ? ಲೈವ್‌ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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