ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು

Worlds deepest river : ನದಿಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ನದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ನದಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನದಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಂಗೋ ನದಿ, ಇದರ ಆಳ 220 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 720 ಅಡಿ. ಈ ನದಿ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (DRC), ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಗೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 10 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 4,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.
ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ತಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಳ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಹಡಗುಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನದಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾದ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.