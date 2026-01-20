English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರ ಆಳ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಆಳ 220 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 720 ಅಡಿ. ಒಂದು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು.. ಯಾವುದು ಆ ನದಿ.. ಎಲ್ಲಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 20, 2026, 10:07 PM IST
Worlds deepest river : ನದಿಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ನದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ನದಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನದಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಂಗೋ ನದಿ, ಇದರ ಆಳ 220 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 720 ಅಡಿ. ಈ ನದಿ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (DRC), ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಗೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 10 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 4,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಒಲಿದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ..! 

ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ತಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಳ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಹಡಗುಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ನದಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾದ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

