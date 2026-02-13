ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಜೈಲಿಗಿದೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..! ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್‌ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

pentridge jail: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದು ಎಂದರೇ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.. ನರಕಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೈಲು ಎಂಬ ಪದ ಎಂತವರಿಗೂ ಬೆವರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೈಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ..
ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HM ಪ್ರಿಸನ್ ಪೆಂಟ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜೈಲನ್ನು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೈಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕುಖ್ಯಾತ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ 'ಚಾಪರ್' ರೀಡ್ರಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ AU$449.00 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಜೈಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಭೂಗತ ಜೈಲು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜೈಲಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಜೈಲು ಈಗ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 19 ಸೂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಒಳಗಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯು ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಿನಿಬಾರ್ ಸಹ ಇದೆ..
ಇದು 1851 ರಿಂದ 1997 ರವರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೈಲು ಆಗಿತ್ತು. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೈಲು ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು.. ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೋಬರ್ಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಂಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಹೋಟೆಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.