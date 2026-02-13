English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಜೈಲಿಗಿದೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..! ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್‌ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಜೈಲಿಗಿದೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..! ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್‌ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 13, 2026, 06:06 PM IST
  • ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದು ಎಂದರೇ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು

Trending Photos

ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Rakshitha shetty
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?
camera icon6
ACTRESS
ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಜೈಲಿಗಿದೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..! ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್‌ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

pentridge jail: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದು ಎಂದರೇ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.. ನರಕಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೈಲು ಎಂಬ ಪದ ಎಂತವರಿಗೂ ಬೆವರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೈಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ..  

Add Zee News as a Preferred Source

ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HM ಪ್ರಿಸನ್ ಪೆಂಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜೈಲನ್ನು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೈಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕುಖ್ಯಾತ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ 'ಚಾಪರ್' ರೀಡ್‌ರಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಇಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ AU$449.00 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಜೈಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಭೂಗತ ಜೈಲು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜೈಲಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಜೈಲು ಈಗ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 19 ಸೂಟ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಒಳಗಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯು ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಿನಿಬಾರ್ ಸಹ ಇದೆ.. 

ಇದು 1851 ರಿಂದ 1997 ರವರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೈಲು ಆಗಿತ್ತು. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೈಲು ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು.. ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೋಬರ್ಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಂಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಹೋಟೆಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

pentridge jailHM Prison Pentridge Luxury HotelWorld Most Notorious Prison HotelStay in Former Prison AustraliaPentridge Prison Hotel Melbourne

Trending News