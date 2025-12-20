English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್.. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಈಕೆ! ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆನೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ..

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್.. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಈಕೆ! ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆನೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ..

Most beautiful heroines: ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೀರಿಸುವ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 20, 2025, 12:04 PM IST
  • ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂದರಿ ಶೈಲೀನ್ ವುಡ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
  • ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
camera icon6
Most Valuable Elements
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಹಿಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
camera icon5
Gold Loan
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಹಿಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್.. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಈಕೆ! ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆನೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ..

Most beautiful heroines: ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅನೇಕ ಸುಂದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಷೆಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. IMDB ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಟಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂದರಿ ಶೈಲೀನ್ ವುಡ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಚೀನಾದ ದಿಲ್ರುಬಾ ದಿಲ್ಮುರತ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸುಂದರಿ ನ್ಯಾನಿ ಮೆಕ್‌ಡೊನೊ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ -5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಟಾಪ್ -5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹನಿಯಾ ಅಮೀರ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅನಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಎಮ್ಮಾ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಬರ್ ಹರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಶ್ ಸುಂದರಿ ಹ್ಯಾಂಡೆ ಎರ್ಸೆಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ
ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. "ದಿ ವುಲ್ಫ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್", "ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್" ಮತ್ತು "ಬಾರ್ಬಿ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೈಲೀನ್ ವುಡ್ಲಿ
ಶೈಲೀನ್ ವುಡ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ. "ದಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್" ಮತ್ತು "ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್" ಸರಣಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತಂದಿವೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಲ್ರಾಬಾ ದಿಲ್ಮುರತ್
ದಿಲ್ರಾಬಾ ದಿಲ್ಮುರತ್ ಚೀನಾದ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ನಟಿ. ಅವರು ಉಯ್ಘರ್ ಮೂಲದವರು. ಅವರು ಚೀನೀ ಟಿವಿ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಿಲ್ರಾಬಾ, ಏಷ್ಯಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 71 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಮದುವೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್..‌

ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೆಕ್‌ಡೊನೊ
ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೆಕ್‌ಡೊನೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆ-ಪಾಪ್ ಗರ್ಲ್ ಗ್ರೂಪ್ MOMOLAND ನ ಸದಸ್ಯೆ. ಅಮೇರಿಕನ್-ಕೊರಿಯನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಗಾಯಕಿ, ನಟಿ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸನ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೃತಿ 
ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ನಂತರ 'ದೋಚೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಆದಿ ಪುರುಷ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. "ಹೀರೋಪಂತಿ", "ಮಿಮಿ" ಮತ್ತು "ಆದಿ ಪುರುಷ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಿಮಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 ಹನಿಯಾ ಅಮೀರ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಹನಿಯಾ ಅಮೀರ್ ಒಬ್ಬರು. ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹನಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು.. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು..?

ಅನಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್
ಕ್ಯೂಬಾದಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಏರಿದ ಅನಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್, "ನೈವ್ಸ್ ಔಟ್", "ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಡೈ" ಮತ್ತು "ಬ್ಲಾಂಡ್" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಟಿಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅನಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮ್ಮಾ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್
ಎಮ್ಮಾ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ "ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್" ಸರಣಿಯ ಹರ್ಮಿಯೋನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನಂತರ "ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೀಸ್ಟ್" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಬರ್ ಹರ್ಡ್
ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಅಂಬರ್ ಹರ್ಡ್. "ಅಕ್ವಾಮನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೇರಾ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ

ಹಂಡೆ ಎರ್ಸೆಲ್ ಟರ್ಕಿಶ್ 
ಹಂಡೆ ಎರ್ಸೆಲ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ನಟಿ. ಅವರು "ಸೇನ್ ಚಾಲ್ ಕಪಿಮಿ" ನಂತಹ ಸರಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅವರನ್ನು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

beautiful heroinesmost beautiful heroinesbeautiful heroines in the worldtop 10 beautiful heroines in the worldMargot Robbie

Trending News