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ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ.. ಕಥೆ ಇದೇ!

ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಂಗ್‌ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:58 PM IST
ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ.. ಕಥೆ ಇದೇ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ.. ಕಥೆ ಇದೇ!
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