Writer Vijayendra Prasad narrated story line Varanasi: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮೇನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರಹಗಾರ ಕೆವಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಹಸ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಅವರನ್ನು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸ್ವತಃ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗದವರೆಗೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಕುರಿತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಓತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಮತ್ತು ರಥ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಅವರ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಂಗ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಥೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎಂ.ಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೆಎಲ್ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದುರ್ಗಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.