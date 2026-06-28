/ಕೊನೆಗೆ ಹೊರ ಬಿತ್ತು SRH ಒಡತಿ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ನೀಡಿದ್ರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

Kaviya Anirudh Ravichander marriage : ಇದುವರೆಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ವೈ. ಜಿ. ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರು 'ಕೆಪಿಟಿವಿ' (KPTV) ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. "ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಅನಿರುದ್ಧ್ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗ. ಕಾವ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ; ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಳಿಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದಾಗಿ 'ಸಂಗೀತದ ಉದ್ಯಮ'ದಲ್ಲಿ (Musical Business) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಹೇಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹಿನ್ನಲೆ : 2011ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆದ "ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಇಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಜೈಲರ್, ಜರ್ಸಿ, ಜವಾನ್, ಲಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇವರ ಸೋದರಮಾವ ಆಗಿದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಾ ಇವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಕೆ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 1930ರ ದಶಕದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಡಾ. ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಕಾವ್ಯಾ : ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್, ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ನ SRH ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ SA20 ಲೀಗ್ನ 'ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್' ಹಾಗೂ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂರ್ನಿಯ 'ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್' ತಂಡಗಳ ಸಹ-ಒಡೆತನವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಇವರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಈ ಜೋಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ...