Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಕೊನೆಗೆ ಹೊರ ಬಿತ್ತು SRH ಒಡತಿ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ನೀಡಿದ್ರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಕೊನೆಗೆ ಹೊರ ಬಿತ್ತು SRH ಒಡತಿ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ನೀಡಿದ್ರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

Kaviya Maran Anirudh Ravichander : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್, ಇದೀಗ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, "ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ" ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 28, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:00 PM IST
ಕೊನೆಗೆ ಹೊರ ಬಿತ್ತು SRH ಒಡತಿ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ನೀಡಿದ್ರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬ್ರಾಂಡೆಡ್‌ ಶೂಗಳೇ ಈ ಖದೀಮರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..
Sri Dhama apartment32 min ago
2
crime news35 min ago
3
US President Donald Trump37 min ago
4
Flipkart GOAT Sale51 min ago
5
Mandya Monsoon Failure News1 hr ago