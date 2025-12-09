ಯಜಮಾನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಂಟ್ರಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಇದೀಗ “ಯಜಮಾನ” ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಳಸಿ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.
ತುಳಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಕುತಂತ್ರಿ, ಚತುರ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಅವಳ ಸಂಚುಗಳು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಣವ್ ಜಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ತುಳಸಿಯ ಒತ್ತಾಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಜಾನ್ಸಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ತುಳಸಿಯ ಕತ್ತಲೆ ಸಂಚುಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಘಟನೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಲನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ತುಳಸಿಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ರಾಘುವಿನ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಾಘುವನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಘು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಸಂಚುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ “ಯಜಮಾನ” ಕಥೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ, ಸಂಚು-ಸಕ್ಸೆಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ “ಯಜಮಾನ” ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಮರೆಯದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.