ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ !ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಸಿನಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ !

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಪರೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತನಗಾದ  ಕರಳ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 23, 2025, 11:10 AM IST
  • ಫಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು, ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಟಿಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಪರೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲಹೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು, ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಟಿಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಪರೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತನಗಾದ  ಕರಳ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚ್ಯುರಲ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಹೆಸರಾದವರು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್. "ವಿಕಿ ಡೋನರ್," "ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370" ಧೂಮ್ ಧಾಮ್" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಅಂದುಕೊಂಡು, ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ  ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 3 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ : 
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಎನ್ನುವಾಗ ಇಂಥಹ  ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ಸಾವಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರದೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

"ನನ್ನ ಹುಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ  ಕೇಳಲಾಯಿತು.  ಹುಬ್ಬಿನ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ನನ್ನನ್ನು  ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹುಬ್ಬುಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬರುವ ಎರಡು ಬಸವನ ಹುಳುಗಳಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಕಾಂತಾರ 2' ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ 3 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.!? ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಆದರೆ ಯಾಮಿ ಗೌತಮಿಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಂಜಸ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ.  ನನ್ನ ಮುಖದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗುತವುದಿಲ್ಲ.   ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ  ನಂತರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು.  ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

ACTRESSYami GouthamiYami Gouthami EyebrowActress Yami Goutami

