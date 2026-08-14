yash aap ki adala: ಈ ದಿನದಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ನಟ ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾದ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್'

yash aap ki adalat episode telecast date and time : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರಿದ ಕೀರ್ತಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ಗೆ ಸಲ್ಲಲೇ ಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಲುಕ್.. ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಟಿವಿ ಶೋ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ ಈಗ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋಗೆ ಹೋದ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಟ ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಬತ್ತಿರೋ ಹೆಸರು ಯಶ್. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಕತೂಹಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಆಪ್ ಕಿ ಅದಲಾತ್ ಶೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಟಾಪ್ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಸಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಶ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಕೂಡ ಈ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಟ ಯಶ್ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರು. ಸಿನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಇಂದು ಯಶ್ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ಇಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಕುವರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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