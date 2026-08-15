/ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರೂ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ಯಶ್‌ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಹೊಸ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಈಗ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಹೌದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ನೀವೇಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ರಜತ್ ಶರ್ಮ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ..
"ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎದುರಾಳಿ ರಾವಣನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರಗಳ ಬಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಆತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರೂ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಹಂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಯಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಆಗಿರುವ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.