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Ramayana Trailer: ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್‌, ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌; ಬ್ರಾಹ್ಮಿಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌!

Ramayana Trailer: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಇಂದು (ಜುಲೈ 30) ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಮಾಯಣ, ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:20 AM IST
Ramayana Trailer: ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್‌, ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌; ಬ್ರಾಹ್ಮಿಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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Ramayana Trailer: ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್‌, ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌; ಬ್ರಾಹ್ಮಿಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌!
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