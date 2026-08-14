/ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಡೆ ಆಸೆ ಪೂರೈಸದ Toxic ಯಶ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

yash did not fulfill fans wish: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ..ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೋಬ್ಬ 25ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಯುವಕ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭಾಗಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ.
ಯುವಕನ ಆಸೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಆದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಯಶ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈಗ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಟ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯುವಕ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನುಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಯಶ್ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಯಶ್, ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು. "ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪು. ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ... ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು."
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಈ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಶ್ ಅವರ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು?
2021 ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಶ್ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.