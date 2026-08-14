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ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಡೆ ಆಸೆ ಪೂರೈಸದ Toxic ಯಶ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

Yash: ರಾಕಿಂಗ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕೊನೆಯಾಸೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 14, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:50 PM IST
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಡೆ ಆಸೆ ಪೂರೈಸದ Toxic ಯಶ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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