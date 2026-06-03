Yash emotional surprise call to cancer patient: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ನಟ ಯಶ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವರ ಕ್ಯಾನಲ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಂಬಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಲ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕುಂಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಯಶ್ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಕಷ್ಟದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.