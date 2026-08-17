/ಕೊನೆಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಯಶ್! ವಾರೆ ವಾವ್‌ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Yash fulfills wife radhika pandits dreams: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ...ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪತ್ನಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್
ಸರಣಿ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ. ಈ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕನ್ನಡ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ದಂಪತಿಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯಶ್ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶಕರು ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು "ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಶ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್" (Double-acting) ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಧಿಕಾ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕನಸು ನನಸು
ರಾಧಿಕಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ 'ರಾವಣ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್" (Double-acting) ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಂಡ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೋಡಿ..
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು 'ಅದೃಷ್ಟದ ಮೋಡಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಧಿಕಾ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು", "ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ", "ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಎರಡು ಕನಸುಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್!" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ನಟರು. 2007ರಲ್ಲಿ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಇವರು 2008ರ 'ಮೋಗಿನ ಮನಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಆರ್ಯಾ (ಹೆಣ್ಣು ಮಗು) ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ (ಗಂಡು ಮಗು) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ದಂಪತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.