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ಕೊನೆಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಯಶ್! ವಾರೆ ವಾವ್‌ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್

 Yash fulfills wife radhika pandits dreams: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಸತತ ಹಿಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 17, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:32 PM IST
ಕೊನೆಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಯಶ್! ವಾರೆ ವಾವ್‌ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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