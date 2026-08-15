/‘ನಾನು ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಶ್ಲೀಲವಲ್ಲ’; ‘ತಬಾಹಿ’ ಟೀಕೆಗೆ ಯಶ್ ಉತ್ತರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ನಟ ಯಶ್ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರು ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಕಿಯಾರಾಗೆ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ’
‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್, ಅಶ್ಲೀಲತೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾನು ಕಿಯಾರಾಗೆ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳೆಂದು ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ವನಿ’
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ವನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ,” ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.
‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಪೀಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನತೆ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಯಶ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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