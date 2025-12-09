Yash Toxic Movie: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ 100 ದಿನಗಳ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಢ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರದ ಪೋಸ್ಟರ್
ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ದಿ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ #ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗಾಢವಾದ, ಅಶುಭ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಟ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋಟವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯು "ರಾಕಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ದಿನಗಳು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಗಾದಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಧುಮುಕು
ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಮತ್ತು ಈದ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಟ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುವ ಚಿತ್ರಣವಿತ್ತು.
ಯಶ್ ಅವರೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'
ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಅವರೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಇಂದು, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಎಂಬ ಪದವು ಹಲವು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಜೊತೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ದಿನವೇ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಬರೆದು ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 214 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭಾರತೀಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.