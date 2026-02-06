Kannada entertainment news: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಬಡವ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರೈತರ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಯಶ್ ತಾಯಿ, ಗಿಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಬಡವ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಯಶ್ ತಾಯಿ, “ರೈತರ ಮಗ ಎನ್ನುವುದು ಬಡತನದ ಗುರುತು ಅಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿಯ ಬಳಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೋಟಿಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಗಿಲ್ಲಿಗಿರೋ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವನ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆಯ ಫಲ” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ಯಶ್ ತಾಯಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಶೋಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಅವನ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
