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ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಶ್‌ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್‌ರೈಟ್‌.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಮಾತಾಡಲು ಪೇಮೆಂಟ್‌

ಯಶ್‌ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ವಲಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಲಸೆ ಬಂಧವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಗರು ಇರಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 28, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:55 PM IST
ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಶ್‌ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್‌ರೈಟ್‌.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಮಾತಾಡಲು ಪೇಮೆಂಟ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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