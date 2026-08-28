Yash mother Pushpa took class with Rishika Singh: ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಟನೆ ಅಮೋಘವಾಗಿದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವು ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಗಳು ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ವಾ, ಮಗಳು ಇಲ್ವಾ ಕಂದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಬೆಳೆದವರು. ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗರು. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು. ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವವರು. ಅನ್ನ ಕೊಡುವವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಶ್ ಅವರು ಹೋಗಿರುವುದು. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ವಲಸೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಯಶ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ವಲಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಲಸೆ ಬಂಧವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಗರು ಇರಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಯಶ್ ಅವರ ತಂಗಿನೇ ನೋಡುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ?. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ತಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರೆಯುವವರು, ಹೇಳುವವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಜಲ, ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ?, ಯಶ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು, ನೆಂಟರಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದವರೇ ಮಗನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಂಟರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ಏನೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಕರೆದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು. ಯಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಷಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳೆದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಯಶ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಾ? ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸುದೀಪ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸಂತಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲ PRO ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಣ ಕೊಡ್ತಿವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.