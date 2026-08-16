/Yash–Rashmika: ‘ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಶೋ ಆಫ್‌’ ಎಂದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಮಾತು

Yash on Rashmika mandanna: 2017 ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಶ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೋ ಆಫ್ ಯಶ್ ಅಂದಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು.
ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಶೋ-ಆಫ್' ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲೋ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಎಂಬ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೋ-ಆಫ್' ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಯಶ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು.. "ಸದ್ಯ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಯಶ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೆರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬಳು. ಕೆಲವು ಬಕ್ವಾಸ್(ಅಸಂಬದ್ಧ) ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶಕರು 3-4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಹೇಳಿದರು" ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ; "ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೆಸ್ಪಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 2016 ರಲ್ಲಿ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಇತ್ತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಏರಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.