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Yash–Rashmika: ‘ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಶೋ ಆಫ್‌’ ಎಂದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಮಾತು

Yash on Rashmika mandanna: ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ "ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ಗೆ ಯಶ್‌ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಶೋ ಆಫ್‌ ಎಂದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನರ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಶ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 16, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:53 AM IST
Yash–Rashmika: ‘ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಶೋ ಆಫ್‌’ ಎಂದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಮಾತು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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