/ಯಶ್‌ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೂ ರಾಧಿಕಾ ಕೇಳೋದು ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೆ!

Yash in Aap Ki Adalat: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸದ್ಯ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ, ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ನಟ ಯಶ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ, ಸಂಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಯಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು?” ಅಥವಾ “ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೀಯ?” ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ರಾಧಿಕಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದು “ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಯಶ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮಾತು ಇದೀಗ ಅವರ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಸಂದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಳಿಕೆ, ಸಂಭಾವನೆ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಕೂಡ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. “ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೇ? ತಪ್ಪೇ?” ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಯಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಯಶ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ರಾಧಿಕಾ!
ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಧಿಕಾ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಾಗಲೂ ರಾಧಿಕಾ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಹಣವಲ್ಲ, ಯಶ್ ಸಮಯ! ಯಶ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಂದ ಬಯಸುವುದು ಹಣ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಬೇಕಿರುವುದು ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಮಯ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಶ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಾಧಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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