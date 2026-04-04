ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ..?

Yash, Ranbir, Sai Pallavi remuneration: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ವ್ಹಾವ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕಥೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಖಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ 4000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಜೆಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಟಿಯರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ಅಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಯಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಯಶ್ ಅವರು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಖಿ ಭಾಯ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ದಕ್ಕಿದೆ. ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣಬೀರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಭಾಗದಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ 75 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ 75 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
