"ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇ ಲೀಕ್‌..! 1961 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೋರಿ ಗುರು..

Toxic movie story leaked : ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಲೀಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ 1961 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 01:23 PM IST
Yash on Toxic movie : 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌.. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಯಶ್ ತಮ್ಮ 19ನೇ ಚಿತ್ರ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಕಥೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಗೋವಾ ಮಾತ್ರ 1961ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 1940 ರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದವರೆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಾದ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೇಡಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಜೂನ್ 4, 2026 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಖಚಿತ : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಂಗಮ : ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಾದ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ತೂಕವಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡಲಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ : ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪಟ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಅಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೂನ್ 4ರ ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

