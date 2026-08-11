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ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್‌; 1000, 1500 ಅಲ್ಲ.. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗ್ತಿರೋ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌

ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮುಣಿ ವಸಂತ್‌, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ಟ್ರೈಲರ್‌,   
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 11, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:24 AM IST
ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್‌; 1000, 1500 ಅಲ್ಲ.. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗ್ತಿರೋ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್‌; 1000, 1500 ಅಲ್ಲ.. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗ್ತಿರೋ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌
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