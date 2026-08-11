/ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್‌; 1000, 1500 ಅಲ್ಲ.. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗ್ತಿರೋ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌

Yash starrer Toxic to release in over 2000 screens: ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮುಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ರೈಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ (Prime Media) ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಸ್ ಫಿಲಂ (Phars Film) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ (Lionsgate) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರೇ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಿಂದ ಆಗಲಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ KVN ಮತ್ತು ಮಾನಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದರು.