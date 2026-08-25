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ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಅಬ್ಬರ, ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌.. 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌

ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:10 PM IST
ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಅಬ್ಬರ, ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌.. 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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