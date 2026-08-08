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2025 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 10 ರಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ Toxic ಸಿನಿಮಾ.. ಯಶ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ನಟನೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ರಾಯ.. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 08, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:21 PM IST
2025 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 10 ರಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ Toxic ಸಿನಿಮಾ.. ಯಶ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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