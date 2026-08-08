/2025 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 10 ರಂದೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ Toxic ಸಿನಿಮಾ.. ಯಶ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Yash starrer Toxic trailer released: ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊನೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟನೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ರಾಯ, ಹೊಸದೊಂದು ಕಥಾಹಂದರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದೆ. ಭಾರೀ ಆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 43 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀವ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದರಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬರಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಸಿನಿಮಾವೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರವೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2026ರ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ KVN ಮತ್ತು ಮಾನಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಟ್ರೈಲರ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಿವೆ.