/ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳ್.. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು?

Yash starrer Toxic worldwide first day collection: ಅಂತೂ ಇಂತೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ?, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ..? ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು..? ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ -2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ..? ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ರಾಯನ ಅರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತ್ರ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತೀ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಸ್ ರಾಯನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಶ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದೊಂದು ತಂದೆ ಮಗನ ರಿವೇಂಜ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಕಥೆ ಕೂಡ. ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಯನ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ರಾಯನನ್ನು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾನ್ ಮಾಡಲು ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈ ನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದ ಹೈಲೈಟ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಯಾರಾ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಡೋ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಯಾರಾ. ಪ್ರತೀ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ತಿಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿಯಾರಾ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಾಷ್ಟು ಜನ ಹಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಮಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮಗನ ರಿವೇಂಜ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ, ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ.
ಇನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 27 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ, ಮಲಯಾಳಂ 25 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 57 ಕೊಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ 110ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಎನಿವೇ.. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.