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ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳ್.. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು?

ಯಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ರಾಯನನ್ನು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾನ್ ಮಾಡಲು ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ‌ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:17 PM IST
ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳ್.. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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