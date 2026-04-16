'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ : ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಯಶ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Yash on Toxic movie : ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಶ್, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೌದು.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಆಳವಾದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ ರಾಕಿ ಬಾಯ್... ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೀತು ಅವರು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.