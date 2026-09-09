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"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌"ಗೆ 14ನೇ ದಿನ.. ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್‌.. ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ₹101.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ, 14ನೇ ದಿನ ₹0.73 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹247.23 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 2' ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 09, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:33 PM IST
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌"ಗೆ 14ನೇ ದಿನ.. ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್‌.. ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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