ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, 14ನೇ ದಿನದಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
14ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 14ನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ) ಚಿತ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ₹0.73 ಕೋಟಿ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹247.23 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ 1,290 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 18.7 ರಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಭಾಷಾವಾರು ಗಳಿಕೆ (Day 14)
ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ: 603 ಶೋಗಳಿಂದ ₹0.48 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 15 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ)
ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ: 687 ಶೋಗಳಿಂದ ₹0.25 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 22 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ)
ಅದ್ದೂರಿ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಮಂದಗತಿ
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹101.10 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಗ ತಗ್ಗಿತು. 2ನೇ ದಿನ ₹37.65 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 3ನೇ ದಿನ ₹27.20 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹239.30 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ತೀರಾ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 2' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹ
ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಟಿಕೆಟ್' (Ticket) ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಟಿಕೆಟ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಯಶ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.