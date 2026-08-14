/U, UA, A, S; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್‌ ಯಾವುದು.. 8000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್‌!

Yash Toxic has also received an A certificate: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್, ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ಗಳಿಂದ ಸಖತ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶ್ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಾತು, ಪ್ರತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದು, ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡುವುದು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಯಶ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಡಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಶ್ ಒಡೆತನದ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಯಶ್ ಮೂರು ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡುವರೆ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 195 ನಿಮಿಷವಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿತರಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ (Prime Media) ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಸ್ ಫಿಲಂ (Phars Film) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಟ್ಟು 8000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಧೂಳಿಬ್ಬಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.