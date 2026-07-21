'ಮನಮೋಹಕ' ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ: ಯಶ್‌ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರವೇ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯೇ?

Rocking Star Yash Toxic Movie: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ತಬಾಯಿ' ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನಮೋಹಕ' ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆಯೇ?' ಎಂಬುದು. ಹೌದು, ಈ ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಬಾಯಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್, ಇದೀಗ ʼಮನಮೋಹಕʼ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಡುಯೇಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
'ತಬಾಯಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಮನಮೋಹಕ' ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರವೇ?
ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ
ಯಶ್ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಾರದು. ಆಕ್ಷನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
'ಮನಮೋಹಕ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, "ಯಶ್ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, "ಇದು ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೈಲರ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಥೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಥೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಣಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಎರಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ, ಆಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಮತೋಲನ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ?
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆಯೇ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ತಬಾಯಿ' ಮತ್ತು 'ಮನಮೋಹಕ' ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.