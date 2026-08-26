Who is Krishiv Jindal : ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಇರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲನಟ ಕೃಷಿವ್ ಜಿಂದಾಲ್. ಮೂಲತಃ ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ನವರಾದ ಕೃಷಿವ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲ.
ಯಶ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವ್ : ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನೆಚ್ಚಿನ(ನಯನತಾರ) ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ : ತಾಯಿ ನೇಹಾ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿವ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹರಯದಲ್ಲೇ 'ಪಿಡಿಯಾಶ್ಯೂರ್' ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪಯಣ ಹ್ಯುಂಡೈ, ಡೆಟಾಲ್, ವಿಮ್, ಲಕ್ಸ್ ಕೋಜಿ, ಏಥರ್ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಟೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷಿವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಕೃಷಿವ್ ಮಿಂಚು : ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ನಟನೆಯ ‘ಶೆಹ್ಜಾದಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೃಷಿವ್, 'ಹಿರಾಯೆತ್', 'ಪುಟುಲ್' ನಂತಹ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ‘ಖಾಕಿ: ದಿ ಬಿಹಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್’, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ ‘ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪ್ಸ್ 2’ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನ ‘ಸಪ್ನೆ ವರ್ಸಸ್ ಎವೆರಿವನ್’ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮ : ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತೈಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೃಷಿವ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಕೃಷಿವ್ ತವರು ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೇ ಅವರ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.