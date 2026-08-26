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"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌"ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ 9 ವರ್ಷ ಬಾಲನಟ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕಟೌಟ್‌ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ದೊಡ್ಡದು

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲನಟ ಕೃಷಿವ್ ಜಿಂದಾಲ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೃಷಿವ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ... ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 26, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:29 PM IST
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌"ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ 9 ವರ್ಷ ಬಾಲನಟ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕಟೌಟ್‌ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ದೊಡ್ಡದು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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