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ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಯಶ್!.. TOXIC ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್‌ ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್‌

yash toxic song realise: ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್‌ ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:15 PM IST
ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಯಶ್!.. TOXIC ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್‌ ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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