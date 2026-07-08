/ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಯಶ್!.. TOXIC ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್‌ ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್‌

yash toxic song realise: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್ ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಟ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ
ಯಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಬಾಹಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಮತ್ತು ತನಿಷ್ಕ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಯಶ್, ಆ ಚಿತ್ರ ತಂದ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಿಂಸೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾರದ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೋಡಿಯ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೊ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.