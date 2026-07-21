ಕಾಮವೇ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌", ಮೋಸ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣು ಅತೀಯಾದ ಅಮೃತ..! ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ

Manamohaka Song: ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಳಗದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಮಧುರ ಪ್ರಣಯಗೀತೆ ‘ಮನಮೋಹಕ’ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ : ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೋಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯ ‘ತಬಾಹಿ’ ಸಾಂಗ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಈ ಮಧುರ ಪ್ರಣಯಗೀತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ನಡುವಿನ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅದ್ಭುತ ಜೋಡಿಯು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಯನತಾರಾ-ಕಿಯಾರಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ : ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ‘ಮನಮೋಹಕ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ: ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಬಸರೂರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಲೂಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ : ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವೀಕ್ಷಣೆ (Views) ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮನಮೋಹಕ' ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮನಮೋಹಕ ಹಾಗೂ ತಬಾಯಿ ಹಾಡು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಇದರ ನಡವೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕು..