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Toxic Movie Review: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಶೇಕ್‌; ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Yash Toxic: "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌: ದಿ ಫೇರಿ ಟೇಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರೋನ್‌ ಅಪ್ಸ್‌" (Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups) ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ರಿವ್ಯೂವ್‌..
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:05 PM IST
Toxic Movie Review: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಶೇಕ್‌; ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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