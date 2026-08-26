Toxic Movie Review: ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ದಿ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್" (Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups) ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂವ್...
ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್" ಕೊನೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಕ್ಷನ್ ಜಾನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದರೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಥೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ರಾಯನಾಗಿ "ಯಶ್"
1947ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಗೋವಾ ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ..ವಯಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಯಶ್, ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್, ತನ್ನ ರಾಯ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಥೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮ, ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ನಂತೆ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅತ್ತ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ರಾಯನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಶೋಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಥೆಯ ವೇಗ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಕಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಾರಾಬಳಗ
ಯಶ್ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಭವೀಕರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನನು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಗ್, ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಘವ್ ವಿನಯ್ ಶಿವಗಂಗೆ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ, ಸಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಭಾರೀ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಡೈಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.