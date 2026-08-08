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ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವ್‌ ಹೋಗೋದಲ್ಲ.. ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು..! ಅಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ 

ಕೋವಿಡ್ ಮುನ್ನ ಐಫಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಂಫೇರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, "ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 08, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:36 PM IST
ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವ್‌ ಹೋಗೋದಲ್ಲ.. ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು..! ಅಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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