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ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ "Toxic" ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಸುಂದರಿಯರ ಪರಿಚಯ..! Kids stay away.. 

Toxic Teaser : ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಮುಂದೂಡಿದರೂ ಸಹ ಆಗಾಗ ಟೀಸರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀಪ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸುಂದರಿಯರ ಪರಿಚಯದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 01, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:40 PM IST
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ "Toxic" ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಸುಂದರಿಯರ ಪರಿಚಯ..! Kids stay away.. 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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