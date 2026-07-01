ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ "Toxic" ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಸುಂದರಿಯರ ಪರಿಚಯ..! Kids stay away.. 

Toxic Ladies & Ladies teaser : ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ, ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಿರೋ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಶ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ‘ಲೇಡೀಸ್ & ಲೇಡೀಸ್’ ಹೆಸರಿನ ಖಡಕ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಖದರ್, ಕಿಯಾರಾ ಕತ್ತಿಯಂತ ನೋಟ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕನ್ನಡತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರ.. ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಧ್ವನಿ ಈ ಚೆಲುವೆಯರು ಎಷ್ಟು ಖತರ್ನಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ : ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಬರೆಯಲಾದ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ "ಮಕ್ಕಳೇ... ದೂರವಿರಿ. ಪೋಷಕರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಂದಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರೇ... ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ." ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಸಾಲುಗಳೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ರಗಡ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ : ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ, ನಡೆದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ..