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ಡ್ಯಾಡಿ ಇಸ್‌ ಹೋಮ್‌... ಯಶ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ..! ಟ್ರೇಲರ್‌ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

Yash Toxic Trailer release date : ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕಾದಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 19, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:18 PM IST
ಡ್ಯಾಡಿ ಇಸ್‌ ಹೋಮ್‌... ಯಶ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ..! ಟ್ರೇಲರ್‌ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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