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ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗನಿಂದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್!

Yash Toxic Trailer : ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ, 08 ಆಗಸ್ಟ್‌ 2026 ರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ, ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 08, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:29 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗನಿಂದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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