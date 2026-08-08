ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗನಿಂದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್!

Toxic Trailer : ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೈತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅಂದರೆ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಈ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೂ ಇದರ ತರಂಗಾಂತರ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಂಬಿ ಮಾಲ್ (AMB Mall) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಟನಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ಹಿಂದೆ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಯಶ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಚಂದನವನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.