Yash, wife Radhika buy beachfront property: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಕೆಜಿಎಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಲು ಮನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೀಚ್ ಬಳಿಯೇ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 5 ಅಥವಾ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯಾದ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಷಾರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಈ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಶ್ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಬಾಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಇರುವಂತ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಗರವಾದ ಅಲಿವಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಇದು ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ತೀರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಯಶ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ತಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಮತ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಜಮೀನು ಅನ್ನು ಯಶ್ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೋಂದಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ತಿ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.