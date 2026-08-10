/ರಾಕಿಬಾಯ್‌ ಯಶ್‌ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Yash ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವ ಹೀಗಿತ್ತು!

Toxic event: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾರಿನವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಸೂಚಿಸಿದರು.ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾನೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಗುರತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ( Toxic Movie)ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಮಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
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ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂತಿನ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಶಿವಣ್ಣ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಇಡೀ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡ ಹಾಜರಿತ್ತು. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು.. ಆಗ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರೂ ಹಿರಿಯ ನಟರಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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