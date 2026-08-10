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ರಾಕಿಬಾಯ್‌ ಯಶ್‌ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Yash ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವ ಹೀಗಿತ್ತು!

Toxic event: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್‌ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 10, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:16 PM IST
ರಾಕಿಬಾಯ್‌ ಯಶ್‌ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Yash ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವ ಹೀಗಿತ್ತು!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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