yashasvi Jaiswal : ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಹಿಳೆ ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿ ಆಗಾಗಾ ಹರಿದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿವಾಸಿ ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವರು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮ್ಯಾಡಿಯ ಸಹೋದರ ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಾಜ್ ಸಮಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಸಮಾನಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸ್ವತಃ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು "ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.